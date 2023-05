Vegas Golden Knights murdis Stanley karikafinaali

Golden Knights juhtis avakolmandiku lõpuks William Carrieri, William Karlssoni ja Keegan Kolesari väravatest 3:0. Teisel kolmandikul kasvatas eduseisu Jonathan Marchessault ning viimasel kolmandikul vormistasid lõppskoori Karlssoni ja Michael Amadio tabamused. Golden Knightsi väravavaht Adin Hill tõrjus kõik 23 vastaste pealeviset.

2017. aastal asutatud klubi jõudis esimest korda pärast debüüthooaega Stanley karikavõistluste finaali, kus nad seekord lähevad vastamisi Florida Panthersiga. 2017/18 hooajal jäi Golden Knights finaalseerias alla Washington Capitalsile üks-neli.

"Praegune meeskond meenutab mulle väga seda meeskonda, kes debüütaastal kõigi eelduste kiuste finaali jõudis," ütles ründaja Jonathan Marchessault. "Nägime kõvasti vaeva, et finaali jõuda. Panthersil on suurepärane meeskond. Kindlasti on põnev nende vastu mängida ja see saab olema väga hea finaalseeria."

Stanley karikavõistluste finaalseeria avamäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva.