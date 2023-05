Tanel Leok lõpetas Saksamaa meistrivõistluste etapil esikümnes

Laupäeval toimunud esimeses võistlussõidus ebaõnnestus start nii Tanel Leokil kui ka Gert Krestinovil. Leok oli avaringil alles 25. kohal ja Krestinov veelgi tagapool. Sõidu lõpus oli parem Leok, kes lõpuks 14. kohaga lõpetas, vahendab msport.ee. Krestinov tuli finišisse 18. kohaga. Sõidu võitis Max Nagl, teine oli Henry Jacobi ja kolmas Tom Koch.

Pühapäeval toimunud teises sõidus õnnestus eestlastel start paremini ja mõlemad pääsesid kohe esimese 20 sisse. Leok oli sõidu alguses 16. ja suutis lõpuks 12. kohale kerkida. Krestinov oli avaringil 19. ja jõudis finišisse 18. kohal. Esikoha teenis Tom Koch, teine oli Nagl ja kolmas Maximillian Spies.

Viimases sõidus tegi Krestinov hea stardi ning avaringil oli ta 13. kohal. Sõit õnnestus hästi ning Krestinov jõudis finišisse üheksandana. Kehva stardi teinud Leok oli samuti kiire ja tõusis 22. kohalt lõpuks kümnendaks. Esimene oli taas Koch, teine Spies ja kolmas Nagl.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok 27 punktiga üheksandaks ja Krestinov 18 punktiga 15. kohale. Etapivõidu teenis 70 punktiga Koch, teine oli 67 punktiga Nagl ja kolmas 57 punktiga Spies.

Sarja liider on kolme etapi järel 205 punktiga Nagl, teisel kohal on 171 punktiga Sterry ja kolmandal kohal 168 punktiga Tom Koch. Leok on 56 punktiga 14. ja Krestinov 40 punktiga 19. tabelireal.

Neljas etapp sõidetakse 17-18. juunil Bielsteinis.