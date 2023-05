UEFA naiste jalgpalli juht: finaalturniir oli Eestile suurepärane kogemus

Kessleril oli hea meel, et Eesti-sugune riik sai esmakordse kogemuse UEFA naiste finaalturniiril osalemise ja selle korraldamisega. "Vaadake, mis see Eestile kaasa tõi. Nägime suurepäraseid pealtvaatajate numbreid. Teie naiskond sai rahvusvahelise kogemuse Euroopa parimate võistkondade vastu võisteldes," kirjeldas Kessler, kuidas võõrustajariigil on suurepärane võimalus arengus samm edasi astuda.

Kessler lisas, et erinevatele riikidele korraldamise võimaluse andmine võib inspireerida palju rohkem tüdrukuid nüüd oma karjääri alustama ja jalgpalliga tegelema, vahendab jalgpall.ee.

Enne neidude U-17 EM-finaalmängu kohtusid Eesti kõrgliigaklubide esindajad aruteluringis Kessleri, Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäru ja UEFA naiste jalgpalli komitee juhi Anne Rei ning Saku Sportingu esindajate Lizette Tarlapi ja Anna Brit Hainojaga. "Arutasime Euroopa ja Eesti naiste jalgpalli kasvu suurepäraste näidetega klubidest. Seda koos kirglike inimestega, kes ise arengule kaasa aitavad – see viib mängu edasi," ütles Kessler.

Just inimesed on Kessleri sõnul klubides olulise tähtsusega, tänu kellele tekivad võimalused. "Ma arvan, et see on ka tänase päeva võti, et klubides tuleb rohkem ära teha, rohkem juhte peab selle eest seisma, et naiste jalgpalli arengut Eestis suunata," kirjeldas endine tippjalgpallur ja UEFA naiste jalgpalli juht.

Kessler peab naiste jalgpalli tulevikku vaadates oluliseks riigi ja liidu visiooni, mis on seatud koostöös klubide ja elanikega. "Ainult siis, kui kõik päriselt suhtlevad ja koostööd teevad ning muidugi palju rohkem pühenduvad, saab asju edasi viia," peab Kessler naiste jalgpallis järgmist sammu astuda soovivate riikide edu saladuseks.

Eesti võõrustas 14. –26. maini neidude U17 EM-finaaturniiril kaheksat riiki, mille võitjaks krooniti Prantsusmaa. Eesti jaoks oli tegu esmakordse osalemise ja korraldusega naiste UEFA finaalturniiril.