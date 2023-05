Djokovic alustas Prantsusmaa lahtisi kindla võiduga

2016. ning 2021. aastal slämmiturniiril meistriks tulnud serblane vajas esimese kahe seti võitmiseks tundi ja 18 minutit, kuid pidi kolmandas setis tunni ja 11 minutit vaeva nägema.

Kolmandas setis asus serblane 3:1 juhtima, kuid ameeriklane viigistas. Djokovic läks seejärel kahe geimiga juhtima, kuid Kovacevic vastas kolme järjestikuse geimivõiduga, kuid ei suutnud setivõitu realiseerida. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Djokovic ameeriklase 7:1 lahendas.

Serblane lõi 10 ässa vastase seitsme vastu, Djokovicil kogunes matši peale kokku 41 äralööki ja 22 lihtviga (Kovacevicil vastavalt 25 ja 34). Mängitud punktidest võitis Djokovic 107 ning Kovacevic 78.

Djokovic kohtub turniiri teises ringis ungarlase Marton Fucsovicsiga (ATP 83.), kes sai enda avaringi kohtumises 6:3, 5:7, 6:1, 6:3 jagu prantslasest Hugo Grenierist (ATP 122.). Djokovic ja Fucsovics on varasemalt kohtunud neljal korral, serblane on seni kõik korrad võitnud.

