Stephens alistas Pliskova kahes setis, Svitolina sai 24. reketist jagu

Endiste maailma esikolmikusse kuulunud mängijate kohtumine vältas tunni ja 26 minutit. Stephens ei teinud ühtegi topeltviga, kuid Pliskova tegi kuus. Stephens lõi matši vältel 19 äralööki ning tegi kümme lihtviga, Pliskova sai hakkama 16 äralöögiga ning tegi lausa 31 lihtviga.

Stephens on nüüd Pliskovaga vastasseisus võitnud kuuest kohtumisest viis ning kohtub selle aasta Prantsusmaa lahtiste teises ringis võitjaga paarist Varvara Gratševa (WTA 41.) - Dalma Galfi (WTA 98.)

Sel sajandil on Prantsusmaa lahtiste põhiturniiril Stephensist võitnud enam mänge vaid Serena Williams ning Venus Williams. 2018. aasta turniiril jõudis Stephens finaali, kuid pidi seal Simona Halepi paremust tunnistama.

33 - This Century, only Serena Williams (64) and Venus Williams (40) have won more main draw matches at the Roland Garros than Sloane Stephens (33) among American female players. Feeling.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/r1vb1HZFbT