Põlva FC Lootos avas naiste Meistriliigas punktiskoori

Äsja karikapoolfinaalis Tartu JK Tammekale 0:1 alla jäänud JK Tabasalu ei suutnud Tammeka vastu revanši võtta, vaid pidid leppima 1:1 viigiga. Vahetusest sekkunud Sandra Pärn sai hoo sisse juba esimese mängitud viie minutiga ja viis Tabasalu 73. minutil kohtumist juhtima. Tammeka viigistas mängu 86. minutil Aleksandra Kelli edukalt realiseeritud penaltist. Tabasalu on tabelis 11 punktiga kolmas, Tammeka on punkti kaugusel ja asetseb tabeli neljandal real, vahendab jalgpall.ee.

Saku Sporting teenis koduväljakul 2:0 võidu Viimsi JK üle. Mänguskoori avas 22. minutil Katriin Saulus, kelle jaoks oli see tänavuse Meistriliiga 13. tabamus, millega asetseb Meistriliiga väravaküttide tipus. Teise tabamuse lõi Sportingu eest 89. minutil Marleen Liivik. Sporting on 19 punktiga tabeliliider, olles mänginud kaks kohtumist rohkem kui teisel kohal olev Flora. Viimsi on nelja punktiga kuues.

Põlva FC Lootos avas kodumurul tänavuse hooaja Meistriliiga punktiskoori, kui alistas 3:0 Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonna. Kärt Hüdsi viis 33. minutil Lootose juhtima ja juba 42. minutil lisas ühe tabamuse veel Isabel Huma. Kohtumise viiendal lisaminutil jõudis Lootose eest sihini Marie Rahel Lail. Lootos ja ühendnaiskond vahetasid tabelis kohad – Lootos tõusis kolme punktiga seitsmendaks, ühendnaiskond, kellel siiani on teenitud üks viigipunkt, langes kaheksandaks.

Pühapäeval, 28. mail Lilleküla harjutusväljakul peetud kohtumises alistas Tallinna FC Flora 5:0 JK Tallinna Kalevi. Flora avas skoori 12. minutil Kristina Teerni tabamusest, kes esimesel poolajal skooris veel ka 28. minutil. Ka teisel poolajal tõi Teern Florale lisa veel kahe värava jagu. Kohtumise neljandal lisaminutil viis Lisette Tammik Flora 5:0 juhtima, mis jäi ka mängu lõppskooriks. Flora jätkab hooaega täiseduga ja on tabelis kuue mängitud kohtumise järel 18 punktiga teine. Kalev on üheksa punktiga viies.

Järgmisel reedel, 2. juunil peetakse Meistriliiga kaheksanda vooru kohtumine Pärnu JK Vapruse ja Viljandi JK Tuleviku ühendnaiskonna ning JK Tallinna Kalevi vahel. Kohtumise avavile kõlab kell 19.00 Pärnu rannastaadionil.

Naiste Meistriliiga seitsmes voor stardib reedel, 9. juunil.