Kontaveit seljaprobleemist: teist setti oli juba raske mängida

"Oli väga tasavägine esimene sett. Mul oli päris palju võimalusi, aga ta mängis tähtsatel hetkedel hästi. Ma ei suutnud ära vormistada neid geime, mis pidanuks," tõdes Kontaveit peale mängu pressikeskuse meediaalas, vahendab Delfi.

"Arvan, et esimene sett oli korralik, kuid siis hakkasin tundma, kuidas selg jääb järjest kangemaks ja kangemaks. Teist setti oli juba raske mängida. Pean leppima, et tegu on vigastusega, mis ei lähe kunagi ära ja millega ma pean lihtsalt üritama toime tulla."

Seljavigastus on Kontaveiti kimbutanud alates mullu sügisest. "Kus ma enne Wimbledoni mängin ja kas ka mõnel väiksemal turniiril, ei oska praegu öelda," jätkas Kontaveit. "Pean vaatama, kuidas mul on ning natuke arutama ja mõtlema. Praegu pole tark mõte turniir turniiri otsa mängida."