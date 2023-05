Vene klubi jõudis Iisraelis poolfinaali

Vastasseis kulges Hapoeli jaoks tõusude ja mõõnadega, sest juba esimesel veerandil saavutati 20-punktiline edu, aga kolmandal perioodil vähenes see paaril korral lausa ühele silmale. Viimasel veerandil suutis Hapoel hoida kodumeeskonna aga kõigest nelja punkti peal ja sai siiski kindla võidu.

Vene mängis pühapäeval episoodiliselt, piirdudes vähem kui viie minutiga. Ta sooritas ühe kahe- ja ühe kolmepunktiviske, aga kumbki ei tabanud. Ka jäi tema arvele üks pallikaotus ja üks viga. Seeria eelmises mängus viskas eestlane kolm punkti, kahes esimeses kohtumises ta koosseisu ei kuulunud.

Hapoeli paremad olid Khadeen Harrington 26, Kenneth Smith 22 ja Levi Randolph 20 punktiga, Herzliya klubi eest viskas Chris Babb 26 silma.

Poolfinaalis läheb Jeruusalemma Hapoel vastamisi Tel Avivi Hapoeliga, kes sai põhiturniiril eestlase koduklubi järel kolmanda koha. Veerandfinaalis alistati kolme mänguga Ness Ziona klubi.

Sel hooajal on erinevates sarjades kohtutud viis korda ja seis on Jeruusalemma kasuks kolm-kaks. Seejuures on Vene klubi sel kalendriaastal võitnud kolm viimast omavahelist vastasseisu.