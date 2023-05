Kriisa ootab koondisesuve Lehismetsa ja Dorbekuga

"Kindlasti tahan tulla. Just rääkisin peatreener Jukka Toijalaga, et on igasugused variandid," sõnas Kriisa ERR-ile. "Ise tahan tulla, aga nüüd tuleb vaadata, kuidas saan seal asjad ära räägitud nii, et kõik osapooled on rahul."

Eesoleva koondisesuve ootusi kommenteeris ta järgnevalt: "Mina ootan, et saaks [füsioterapeut Priit] Lehismetsaga trenni teha ja Martin Dorbeku kaitse vastu mängida."

Kriisa tegi iroonilise torke ka kriitikute suunas. "Nagu kõik räägivad, et ülikoolikoss ei ole koss - tahaks nagu proffide vastu mängida."

22-aastane Kriisa mängis eelmisel kolmel hooajal USA üliõpilasliigas Arizona ridades. 76 mängu jooksul kogunes keskmiselt 9,4 punkti ja 4,7 resultatiivset söötu.