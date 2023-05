Räppo jõudis Tuneesias esimest korda eliitklassi pjedestaalile

Tuneesias Yasmine Hammametis peetud Aafrika karikasarja etapil pälvis triatleet Henry Räppo kolmanda koha. Ühtlasi on see eestlase jaoks esimene kontinentaalkarikasarja etapi eliitklassi esikolmiku koht.

Räppo ujus 750 meetrit ajaga 9.38, sõitis 20 kilomeetrit rattaga ajaga 28.29 ning jooksis viis kilomeetrit ajaga 15.31. Koguaeg 54.25 andis eestlasele sakslaste Tim Hellwigi (54.01) ja Chris Ziehmeri (54.17) järel kolmanda koha.

"Stardinimekirja vaadates teadsin kohe, et ujumine ja ratta algus on väga tähtsad ning rattadistantsil tekib tõenäoliselt väike liidergrupp. Sain väga hea ujumise stardi ja poide juures olin viiendal-kuuendal kohal. Tempo oli väga kiire ning vaevu püsisin liidritel sabas. Kuigi vahetusala veidi ebaõnnestus, siis suutsin kohe ratta alguses üksi grupile järele saada. Seal koostöö sujus ja suurendasime vahet jälitajatega," ütles Räppo pärast võistlust.

"Teine vahetusala ebaõnnestus samuti ning läksin jooksma oma grupi lõpus. Tunne oli hea ja jõudsin grupile järele, kuid hilisem võitja oli selleks ajaks juba eest saanud. Kui Ziehmer kiirendas, läksin kaasa ja olimegi kahekesi," sõnas eestlane.

"Seejärel tundsin, et kuumus hakkab liiga tegema ja lasin tal minna. Üks kilomeeter enne lõppu jõudis neljas mees mulle järele, aga olin päris kindel, et mul on varu ja suudan lõpuga teda võita. 400 meetrit enne finišit panin viimase käigu sisse ja pjedestaalikoht saigi realiseeritud. Olen väga rahul!" ütles Räppo karjääri esimese eliitklassi poodiumikoha järel.

Saksamaa sai kaksikvõidu ka naiste vanuseklassis, kui esikoha teenis Tanja Neubert (1:00.34) ja teise koha Finja Schierl (1:01.31). Kolmanda koha sai belglanna Katrien Maes (1:01.44).