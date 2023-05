Nõlvaku ja Tiisaare avakatse King of the Courtil finaali jõuda luhtus

Rannavõrkpalluritel Kusti Nõlvakul ja Mart Tiisaarel ei õnnestunud laupäeval Saksamaal Hamburgis toimuval King of the Courti etapil poolfinaalist otse finaali murda, aga eestlased heitlevad finaalikoha eest edasi vaheringis.

Poolfinaali alustasid Nõlvak ja Tiisaar sarnaselt reedesele matšile suurepäraselt ning esimeses ringis teeniti ka enim punkte – 10. Teises ringis eestlaste jõud rauges ning vaid kahe kuninga poolel teenitud punktiga jäädi viimaseks, mis tähendas võistluspäeva lõppu. Eestlaste poolfinaalist jõudsid otse finaali norralased Anders Mol ja Christian Sørum ning lätlased Aleksandrs Samoilovs ja Janis Smedins.

Tiisaare sõnul oli teine 15-minutiline matš raske ja vähesed punktid kasutamata võimaluste tagajärg. "Saime tohutult palju kuninga poolele ja võimalusi edasi saada oli palju, kuid omavaheline ebakõla ja suutmatus kordustega see ära korrigeerida viisid selleni, et oma rünnakust ei õnnestunud punkte saada," võttis Tiisaar päeva kokku.

Viimased finalistid selguvad pühapäeval vaheringis, mis algab Eesti aja järgi kell 17.55. Kui eestlastel õnnestub vaheringist finaali murda, on mehi ees ootamas tihe õhtu, sest Hamburgi King of the Courti finaaliga alustatakse Eesti aja järgi kell 20.

Lisaks norralastele ja lätlastele jõudsid teisest poolfinaalist edasi hollandlased Yorick de Groot ja Leon Luini ning tšiillased Esteban Grimalt ja Marco Grimalt.