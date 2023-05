Ladies Tour of Estonia võitis ukrainlanna, Soonik tuli finišis kolmandaks

Laupäevast Ladies Tour of Estonia sõidukäiku mõjutas tugev tuul, mis tegi sõidu raskeks ja põnevaks. Kui sõidu lõpuni oli jäänud 40 km, eraldus peagrupist kuueliikmeline juhtgrupp, kuhu kuulus ka Shekel. Ukrainlanna, kes oli terve sõidu vältel väga aktiivne, võttis ligi 25 km enne finišit ette soolorünnaku ja kuigi jälitajad jõudsid talle vahepeal lähedale, suutis Shekel oma edu jälitajate ees hoida ja finišeeris uhkes üksinduses ajaga 2 tundi ja 44 minutit.

Ukrainlannat jälitanud 11 ratturist koosnev grupp kaotas võitjale 46 sekundit.

"Mul on tore Tartus tagasi olla. Võistlesin siin viimati 8 aastat tagasi U-23 Euroopa meistrivõistlustel ja sain eraldistardis hõbemedali. Olen õnnelik, et saan siin taas oma tiimiga sõita ja tänan väga hea võistluse eest," sõnas võitja pärast sõitu.

Eelmisel aastal teise koha saavutanud Kristel Sandra Soonik sprintis end laupäeval kolmandale kohale. "See oli miinimum, mille järgi Eesti rahvuskoondis tuli. Selle aasta võistlus oli kindlasti põnevam ja raskem kui eelmisel aastal, sest jagus mitmeid küljetuule lõike ja grupis toimus palju rünnakuid," jagas Soonik oma võistlusjärgseid emotsioone.

Sõidu keskpaigas pärast kruusasektorit toimus Soonikul ärev moment, kui tema ratta käiguvahetaja lakkas töötamast. Probleem küll lahendati, kuid rattur pidi nägema palju vaeva, et jõuda tagasi peagruppi. "Ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Mul ei olnud varuratast ja ma ei oleks kujutanud ette, et oleksin pidanud kellegi teise rattaga sõitma," sõnas Soonik, kes oli ka parim noorrattur.

Võistluse lõpetas 33 ratturit.