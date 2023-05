Tilga treener: ei möödu päevagi, kui ta mind ei üllataks

Eesti mitmevõistlejat Karel Tilgat on alates eelmise aasta sügisest juhendanud Jeff Huntoon, kelle kuulsaim õpilane on 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial kõrgushüppe võitnud Derek Drouin.

Viimastel aastatel erinevate probleemide küüsis vaevelnud eestlane on uue treeneri toel juba esimest edu nautinud - aprillis täitis ta Desenzanos olümpianormi ja jäi pidama 8482 punkti peal. Huntoon on sel nädalavahetusel kohal ka Götzises, kus Tilga üritab taas head võistlust teha.

"Ausalt öeldes võttis eelmise suvel lõpul, augustis-septembris hoopis tema tüdruksõber minuga ühendust. Enne seda tulin ära rahvuskoondise juurest. Olin tagasi kodus, hakkasin koolis õpetama ja ta ütles, et ma tean, et õpetad, aga kas oled endiselt huvitatud ka juhendamisest?" meenutas Huntoon teekonda tema ja Tilga koostööni. Kuuldes eestlase nime, siis oli ta hea meelega nõus.

Kuigi tema tuntuim õpilane on Drouin, siis on Huntoon treeninud ka mitmevõistlejaid. "Jah, olen juhendanud paari 6000-punkti seitsmevõistlejat. Olen abistanud mitmeid kümnevõistlejaid, kes ei olnud veel sellisel tasemel, aga jõudsid kaugele. Ülikoolitasemel neid, kes oli võistelnud vaid kahel-kolmel keskkoolivõistlusel ja õpetasime neile teisi alasid."

Huntoon armastab erinevate alade juures keskenduda baasasjadele. "Asi pole vaid peenhäälestuses. Kui tegeleme 100 meetri kiirendusega, siis tegeleme selle põhiasjadega. Kui tegeleme teivashüppega, siis põhiasjadega. See pole nii vaid noorsportlastega, vaid ka tippsportlastega," selgitas ta oma põhimõtteid.

Huntooni sõnul jahmatab Tilga teda igapäevaselt. "Ei möödu päevagi, kui ta mind ei üllataks. Kuidas tema keha liigub läbi 1500 meetri - mul pole aimugi, kuidas ta seda teeb. Kuidas see keha kiirendab kaugushüppe hoojooksul ja hüppab nii nagu tema hüppab - see on fenomenaalne!"

"Me oleme sellest rääkinud. Nooruses tegeles ta korvpalliga ja teiste spordialade tegemine noorena haakub ka minu filosoofiaga. Mind julgustas see väga, et ta noorena tegeles teiste spordialadega. Aga jõudis kergejõustiku juurde veidi hiljem."

"Tema keha liigub nii hästi," jätkas juhendaja. "Ta ei liigu nagu üle kahemeetrine inimene, ta liigub nagu veidi väiksem inimene. See on muljetavaldav! Me räägime väga põhilistest asjadest, aga see on põnev, sest tal jäid varem mõned baasasjad puudu ja nüüd ta areneb edasi. Nüüd saavad tema kasv, mõõtmed ja jäsemed kõik paika. See on selle protsessi juures põnev!"

Koostöö alguses saatis Huntoon Tilgale kirja, kus palus nimetada oma tugevad ja nõrgad küljed. "Mõnikord on lihtne vaadata numbreid ja kui keegi ei tõuka väga kaugele, siis loomulikult peame sellega tööd tegema. Aga kommentaarid tulid ja siis arutasime neid koos. Ta peab õppima armastama tõkkeid, armastama teivashüpped. Olen üritanud neid temani viia. Töö endiselt käib."

"Mulle meeldib, et talle meeldib kõrgushüpe, aga ma ei ole vaid ühe ala treener. Mul on hoolealused, kes teevad erinevaid alasid. Aga jällegi - paneme lihtsalt põhiasjad paika. Ta on nii pikk, et mõnikord tahab ta sajas meetris kiirendada nagu lühemad. Aga kui oled nii pikk, võta asja nagu pikk. Füüsisega on teda õnnistatud, tuleb mõned asjad paika saada ja kui saame, siis ma ei tea, kus see lõppeb. Ootan põnevusega."

Esimesi vilju saadi nautida Desenzanos. Kuna Tilga eelnevalt pikalt ei võistelnud, siis just seda peab ta eestlase hea tulemuse põhjuseks. "Otsesõnu öeldes - palju sellest tuli aja mahavõtmise pärast. Tema keha paranes ja oli lõdvestunud. Aga tegime taas baasasju ja kui teed baasasju, siis sa ei stressa paljude erinevate asjade pärast. Aga samuti üritad oma keha vormi viia ja siis võivad paljud asjad töötada."

"Meie treeningud olid pisut pikemad, sest rääkisin palju, aga ta saab vanemaks ja ei pea tegema enam sadu kordusi, vaid korrektselt. Aga põhiliselt oli asi ikkagi puhkuses, mil tema keha tervenes täielikult," jätkas Huntoon ja viitas eestlase ajale USA ülikoolisüsteemis (NCAA).

"NCAA on sportlastele hea võimalus, aga mõned kolledžitreenerid sunnivad kogu aeg pingutama ega võta aega iga sportlase kuulamiseks. Siis muutuvad väikesed probleemid suurteks. Nüüd profina peame rohkem kuulama seda, mida tema keha ütleb."

Desenzano võistluse eel oli eesmärk kümme ala lihtsalt läbida. Põhimõtteliselt on samamoodi ka Götzises. Aga Austria mitmevõistlust armastavas linnas saab loota ka pealtvaatajate toele. "Las publik aitab aitab sind veel ühe sajandiku edasi 100 meetris, veel kümme sentimeetrini kaugushüppes ja 30 sentimeetrini kuulitõukes - ise ei pea midagi teistmoodi tegema."