TÄNA OTSE | Kas USA jätkab MM-il võiduseeriat?

USA läbis alagrupiturniiri täisedu ehk seitsme võiduga ning veerandfinaalis alistati 3:0 Tšehhi. Saksamaa pääses alagrupist viimasena edasi, aga üllatas siis veerandfinaalis B-alagrupi võitjat Šveitsi, võttes 3:1 võidu.

2018. aasta olümpiahõbe Saksamaa on viimase 25 aasta jooksul esinelikusse jõudnud kahel korral, kui nii 2010. kui 2021. aastal saadi neljas koht. USA on kahekordne maailmameister, kuid viimati võideti kuld 1960. aastal. Viimase kümne aasta jooksul on neljal korral võidetud pronks, mullu tuli leppida neljanda kohaga.

Tänavusel MM-il olid nad vastamisi ka alagrupiturniiril ja siis sai USA 3:2 võidu. Saksamaa viimane võit USA üle tiitlivõistlustel oli 2017. aastal, kui sakslased jäid peale 2:1.