Spordikongressil arutati spordiseaduse muutmist ja vahekohtu loomist

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis kongressi avamisel, et viie aasta tagused teemad on kõigile olulised ka praegu.

"Tõdesime viis aastat tagasi, et spordiseeme istutatakse lapsepõlves ja tippsport vajab maailmas läbilöömiseks erilist mõistmist ja toetamist. Aktuaalsed on need teemad tänagi. Inimese iseloom on ikka jäänud samaks – unistame, rõõmustame, vahest pettume, kirume neid, keda oleme valinud. See on inimlik. Mida me siis tahame? Turvalist ja õnnelikku elu ning et tervis alt ei veaks. Seda kõike pakub meile spordi maagiline sõna – liikumine. Vaja on harjutada ja harjuda. Spordirahvas on sitke, me saame kõigega hakkama," ütles Sõõrumaa.

Kultuuriminister Heidy Purga märkis, et tänavune aasta on spordirahvale igati märgiline – tähistame nii liikumisaastat kui ka Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäeva. "Meie spordikorraldajad ja andekad sportlased teevad Eestit maailmas suuremaks. Sportlaste edu suurvõistlustel ning Eestis toimuvad rahvusvahelised võistlused innustavad Eesti inimesi, ka rohkem igapäevaselt liikuma. Piisav liikumine on aga pikema elu ja hea tervise vundament. Mida rohkem liikujaid, seda rohkem terveid ja õnnelikke inimesi," rääkis ta.

Eesti Spordi Harta vajas kaasajastamist ja täiendamist, eesmärgiga muuta spordivaldkond arusaadavamaks ning väärtuspõhisemaks. Miks, loe täpsemalt siit.

Et seadusandlus käiks kaasas meie tegevuse muutumisega, võetakse ette suurem spordiseaduse muudatus. Ettepanekuid spordiseaduse muutmiseks saab lugeda siit.

Eesti Spordi Kongressil esitleti EOK spordi vahekohtu ehk vaidluste viimase etapi loomist. Spordirahvas peab ise olema võimeline lahendama spordisiseseid vastuolusid spordi sees. Kuidas see võiks toimida, saab lugeda siit.

Eesti Spordi Kongressi korraldab Eesti Olümpiakomitee, kongress toimub kord olümpiatsüklis. Kongressist, mille eesmärk on arutleda Eesti spordi olulisemate võtmekohtade üle ning leppida kokku lahendustes, võtavad osa spordiorganisatsioonide ning riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad.