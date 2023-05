VIDEO | Malaisia sulgpallipaar võitis 211 lööki kestnud pallivahetuse

Maailma edetabelis 11. kohal olevad Thinaah - Tan kohtusid naiste paarismängu 16 parema seas Jaapani duoga Rena Miyaura - Ayako Sakuramoto ning olid ees 21:17, 18:21, 16:14, kui võitsid punkti, mille teenimiseks läks aega kolm minutit ja 16 sekundit.

Thinaah ja Tan võitsid otsustava geimi lõpuks 21:19. "Selle pallivahetuse võitmine tundus nagu matšivõit," rääkis Thinaah hiljem. "Arvasin pärast seda ka, et võitsimegi mängu. See oli kurnav punkt, vajasin puhkust ja viskasin reketi käest, et veidigi hinge tõmmata."

Profisulgpalli pikimaks pallivahetuseks peetakse punkti 2015. aastal Taani lahtistel toimunud mängus Naoko Fukumani - Kurumi Yonao ja Poon Lok Yan - Tse Ying Sueti vahel, mis kestis 256 lööki ning ligi neli ja pool minutit.