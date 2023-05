Euroopa naiste jalgpalli juht kohtub Eesti klubidega

Aruteluringile kutsuti osalema kõikide naiste Meistri- ja Esiliigas ning meeste Premium liigas, Esiliigas ja Esiliiga B-s võistlevate klubide tegevjuhid ja naiste jalgpalli esindajad. Ühises vestlusringis arutletakse kahe peamise teema üle: miks toetada naiste jalgpalli ning kuidas see klubidele kasuks tuleb. Üritus on osa finaalturniiri pärandi projektist, mille kaks peamist suunda on harrastajate ja naistreenerite arvu kasvatamine ning naistreenerite erialase pädevuse tõstmine.

Aruteluringis on kandev roll Nadine Kessleril, kes on UEFA naiste jalgpalli juht ning endine Saksamaa tippjalgpallur. Ründava poolkaitsjana tegutsenud Kessler esindas Saksamaa koondist 29 korral ning lõi 10 väravat. Klubikarjääri jooksul on ta kolmel korral tulnud naiste Meistrite liiga võitjaks ning pärjati 2014. aastal nii UEFA kui FIFA poolt aasta parima jalgpalluri tiitliga. UEFA-s on ta tegutsenud alates 2017. aastast.

Ürituse avab Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär ja UEFA naiste jalgpalli komitee juht Anne Rei, kes annab avasõnade järel lühikese ülevaate naiste jalgpalli olukorrast Eestis. Seejärel saab sõna Nadine Kessler, kes räägib Euroopa naiste jalgpalli viimase aja suurimatest muutustest ja arengust. Lisaks selgitab Kessler naiste jalgpalli suurimate katsumuste tausta ning räägib, miks ja kuidas panustada naiste jalgpalli arengusse. Mõttevahetuse lõpus avavad Saku Sportingu esindajad Lizette Tarlap ja Anna Brit Hainoja klubi senise teekonna naiste jalgpallis. Juttu tuleb ka teel seljatatud murdepunktidest ning tulevikuperspektiivist. Vestlust modereerib jalgpalliajakirjanik Ott Järvela.