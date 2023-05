Warner: usun, et püstitan karjääri jooksul veel maailmarekordi

33-aastane Warner ületas 2021. aastal Tokyo olümpial esmakordselt 9000 punkti piiri, kogudes kuldmedalit teenides 9018 silma. Järgneval sisehooajal tuli ta ka seitsmevõistluse maailmameistriks, aga pidi Oregoni kergejõustiku maailmameistrivõistlustel vigastuse tõttu esikohalt katkestama.

Warner ütles, et vigastusega oli raske leppida. "Kõik, mis teha saad, on olukorda hinnata ja vaadata, mis valesti läks, et seda enam juhtuda ei saaks. Olen kõvasti treeninud, reie tagakülje lihas on alates sellest korras olnud. Loodame, et see vigastus ei naase," ütles kanadalane.

Plahvatuslik mitmevõistleja ütles hiljuti, et ei ole matnud maha mõtet maailmarekordist. 9018 punktiga hoiab ta maailma kõigi aegade edetabelis prantslase Kevin Mayeri (9126 punkti), ameeriklase Ashton Eatoni (9045) ja tšehhi Roman Šebrle (9026) järel neljandat positsiooni.

Warner ütles reedel, et tõenäoliselt sel nädalavahetusel ta maailmarekordit ei purusta. "Kui ma veaksin kihla, siis ütleksin, et see nädalavahetus seda ei juhtu. Aga usun, et see võib mu karjääri jooksul veel juhtuda," ütles kanadalane.

"Sul peab suuri eesmärke olema: olümpiamängudele tagasi minna ja enda tiitlit kaitsta ning maailmarekord millalgi ületada. Need on asjad, milleks olen suuteline ja mille kallal iga päev töötan," sõnas Warner. "Ma ei teeks nii kõvasti trenni ja ei teeks oma kehale seda, mis kümnevõistluses läbilöömiseks vajalik on, kui ei usuks, et ma võin siin veel edukas olla. Ma suudan tippudega võistelda ja teen seda nii kaua, kui võimalik."

Kanadalane ütles, et kümnevõistlus on spordialana heas kohas, sest konkurents on kõrgel tasemel ja tihe. Warner mainis kaasmaalast Pierce Lepage'i, Simon Ehammerit ning Ashley Moloney't, samuti tõi ta välja noored tegijad Kyle Garlandi ja Ayden Owensi ning mõistagi maailmarekordimehe Kevin Mayeri.

Kõige enam loodab ta aga kaasmaalase Lepage'i peale. "Ta on supertalendikas, ei ole väga palju kahemeetriseid mehi, kes suudavad 100 meetrit 10,3 sekundiga joosta. Kui ta kõik lõpuks kokku paneb, ületab ta 9000 punkti," lõpetas kanadalane.

Ainsa Eesti mitmevõistlejana stardib sel nädalavahetusel Karel Tilga.