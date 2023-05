Tilga: Götzises võistlemine tekitab erilise tunde

Tilga täitis aprilli lõpus Itaalias Desenzanos toimunud kümnevõistlusel olümpianormi ning jäi seal vaid kahe punkti kaugusele enda isiklikust rekordist. Mitmevõistleja ütles reedel ERR-ile, et on saanud piisavalt välja puhata ning läheb Götzise võistlusele hea tundega.

"Tean, milleks ma võimeline olen, vähemalt kuu aega tagasi olin. Ootused on samad, mis Itaalias - üks ala korraga võtta. Mingit punktilist eesmärki ma endale pannud ei ole, siin on lihtsalt mõnus võistelda ja vaatame, mis kokku tuleb," ütles Tilga.

Desenzano mitmevõistluse avapäeval püstitas Tilga isiklikud rekordid nii kuulitõukes kui ka 400 meetri jooksus. Võistluse kokkuvõttes teenis ta 8482 punktiga esikoha ning täitis Pariisi olümpiamängude ja Budapesti MM-i normi. Sealjuures jäi Tilga oma isiklikule rekordsummale kahe punktiga alla.

Mitmevõistleja ütles, et loodab Götzises plusspunkte võtta kettaheite ja odaviske pealt. "Ketas ja oda peaksid trumpalad olema, Desenzanos olid pigem kahvatud. Loodetavasti saab sealt mõne meetri juurde, teised alad läksid enam-vähem hästi. Siis võiks mingi normaalne summa ju kokku ka tulla," sõnas Tilga.

Tilga on varasemalt Götzises võistelnud 2018. aastal, kui teenis 20-aastaselt esimest korda meeste klassis üle 8000 punkti, saades 8101 silmaga kirja 11. koha. Maicel Uibo jäi toona teiseks, kui teenis kümne alaga 8514 punkti.

Tilga ütles, et sellest võistlusest on tal head mälestused. "Siin oli eestlasi siis meeletult kohal. Maicelil läks ka sel aastal väga hästi. See oli tol ajal mu esimene suurem võistlus, väga head mälestused on sellest kohast," ütles mitmevõistleja.

"See on üks võistlus aastas, kus kõik pealtvaatajad on siin kümnevõistluse pärast ja see staadion tundub mägede taustal väike ja kompaktne. Peaaegu nagu sees võistleks. Kas just maagia, aga eriline tunne võistelda kindlasti," sõnas Tilga.