Nõlvak ja Tiisaar pääsesid King of the Courti etapil poolfinaali

Rannavollepaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar lõpetasid neljapäeval Hamburgis toimuva King of the Courti alagrupiringi kolmandana ning jätkavad turniiri play-off'is.

A-alagrupi võitsid ning otse pääsesid poolfinaali norralased Mathias Berntsen ja Hendrik Mol, kogudes kolmandas 15-minutilises ringis 10 punkti. Esimesed kaks ringi lõpetasid norralased kolmandana.

Otsustavas kolme paari osalusel toimunud ringis edestas ühe punktiga Nõlvakut ja Tiisaart ka Austria paar Moritz Pristauz – Robin Seidl, kes kogus omakorda norralastest vaid punkti vähem. Esimese kahe ringi järel elimineeriti A-alagrupist kodupubliku ees mänginud sakslased Philipp Huster ja Robin Sowa ning hollandlased Yorick de Groot ja Leon Luini.

Tiisaare sõnul ei saa tulemusega päris rahul olla, sest alagrupi esikoht ja kindel edasipääs olid käeulatuses. Küll aga on Tiisaare enesetunnet viimastel nädalatel mõjutanud haigestumine ning seda arvesse võttes oli üldpilt positiivne.

"Ütlesin Kustile peale esimest ringi, et on täiesti üllatav, et sellise füüsilise olukorraga on võimalik palju punkte saada ja need ringid võita. Selles mõttes oli väga positiivne," tõdes Tiisaar.

Nõlvak lisas, et meele tegi heaks tagasihoidliku alguse järel mänguga kohanemine. Samas näeb Nõlvak mängupildis ka parandamiskohti. "Raskeid palle lahendasime hästi ja lihtsaid palle tihti natuke kehvasti. See on asi, mille saab järgmiseks ringiks ilusti ära parandada," ütles Nõlvak.

Vastavalt turniiri reeglitele ootab Nõlvakut ja Tiisaart ees play-off – kuus võistkonda mängivad kahes kolme paariga alagrupis ühe 15-minutilise ringi ning mõlema grupi võitjad jõuavad poolfinaali.