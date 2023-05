ManU kindlustas koha Meistrite liigas, Liverpool jääb Euroopa liigasse

Koduväljakul mänginud United läks Chelsea vastu juhtima Casemiro kuuenda minuti väravast, esimese poolaja lisaminutitel pikendas Anthony Martial edu kaheväravaliseks. 73. minutil sai United Bruno Fernandese penaltist kolmanda värava, Marcus Rashford lõi 78. minutil enda hooaja 30. värava ning pikendas Unitedi edu veelgi.

Chelsea'l õnnestus kohtumise 89. minutil auvärav lüüa, kuid United pälvis 4:1 võidu ning kindlustas sellega koha järgmise aasta Meistrite liigas.

Premier League'ist läheb järgmisel hooajal Euroopa tippvõistlusele koos Unitediga liigavõitja Manchester City, teise koha kindlustanud Arsenal ning Newcastle, kes on enne viimast mänguvooru Unitedist liigatabelis kahe punkti kaugusel.

Kuna esimesed neli tabelirida on sel hooajal juba selgunud ning muutuda saab vaid Unitedi ja Newcastle'i asetus, tähendab see, et Liverpool ning Brighton mängivad järgmisel hooajal Euroopa liigas.

Liverpooli tähtmängija Mo Salah kirjutas Unitedi neljapäevase võidu järel ühismeedias, et Liverpooli hooaega võib ebaõnnestunuks lugeda. "Olen täiesti laastatud. Selle jaoks pole mingit vabandust. Oleme Liverpool ja [Meistrite liiga] kvalifikatsioon peaks olema absoluutne miinimum. Vedasime [fänne] ja iseennast alt," kirjutas egiptlane.

Enne viimast mänguvooru asetseb seitsmendal tabelireal ehk Konverentsiliiga kohal Aston Villa 58 punktiga, selle koha eest heitlevad veel Tottenham (57 punkti) ning Brentford (56). Chelsea on pettumustvalmistava hooaja viimase mänguvooru eel 43 punktiga Premier League'i tabelis 12. real.

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga päädib pühapäeval, kui võistlustulle lähevad kõik 20 meeskonda. Mängupäev algab Eesti aja järgi kell 18.30.