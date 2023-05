Warner usub Mayeri maailmarekordi ületamisse

33-aastane kanadalane ületas 2021. aastal Tokyo olümpial esmakordselt 9000 punkti piiri, kogudes kuldmedalit teenides 9018 silma. Järgneval sisehooajal tuli ta ka seitsmevõistluse maailmameistriks, aga läks Oregonis alt. Seejärel ei pikendanud Nike temaga ka lepingut.

"Tahan rongile tagasi jõuda, lihtsalt näidata endale ja kõigile teistele, et olen endiselt olemas," sõnas nädalavahetusel Götzises oma seitsmendat esikohta jahtima asuv Warner. "See, et [Oregonis] nii juhtus, ei tähenda, et jalutan minema."

Maailma kõigi aegade edetabelis hoiab Warner prantslase Kevin Mayeri (9126 punkti), ameeriklase Ashton Eatoni (9045) ja tšehh Roman Šebrle (9026) järel neljandat positsiooni. Koos treener Gar Leyshoniga usutakse, et Mayeri tulemus pole ületamatu.

"Uskusime juba pikka aega tagasi, et võime koguda kümnevõistluses üle 9000 punkti," sõnas kanadalane. "Sel teel on olnud palju inimesi, kes on öelnud, et nad pole kindlad, et see on võimalik. Õnneks oli Garil ja minul õigus."

Mõistagi võib kümnevõistluses palju juhtuda ja miski ei ole kindel. "Me usume, et meil on kõik õiged vahendid, et maailmarekordit rünnata," jätkas Warner. "See ei tähenda, et see oleks lihtne või saab panna paika kuupäeva ja öelda, et see juhtub siis. Lihtsalt usume, et kui mul on tervis korras ja saan õiged tingimused, siis suudan nii kõrge tulemuse saavutada."

Ainsa Eesti mitmevõistlejana stardib sel nädalavahetusel Karel Tilga.