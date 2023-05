TV 10 Olümpiastarti neljas etapp toimub Kadrioru staadionil

Kadrioru staadionil toimuval etapil on osalema oodata üle 400 noore 82 koolist, kes panevad oma võimed proovile palliviskes, kettaheites, ning 600 ja 1000 m jooksus.

Võistluspäeva avamine toimub kell 12.00. Soojendusvõimlemise viivad läbi jooksja Laura Maasik ja purjelaudur Ingrid Puusta.

Ajakavaga saab tutvuda siin.

Peale kolme etappi on suurte koolide arvestuses juhtimas Rakvere Reaalkool (14 325 p) napi eduga Põlva Kooli ees (14 101 p). Kolmandat kohta hoiab Ülenurme Gümnaasium (13 823 p).

Väiksemate koolide on liider Orissaare Gümnaasiumi ja Tornimäe Põhikooli ühendvõistkond (12 458 p). Teisel kohal on Parksepa Keskkool (11 348 p) ja kolmandal kohal on Roela Kooli, Simuna Kooli ja Võsu Kooli ühendvõistkond (11 011 p).

Murdmaajooksu tänavune Eesti meister ja 13 000 osalejaga Eesti naiste suurima liikumisürituse Maijooksu võitnud Laura Maasik võitis koolitüdrukuna diplomeid TV 10 Olümpiastarti sarjas. Ta on võitnud Eesti meistrivõistlustel lisaks murdmaajooksule medaleid tõkkejooksus, takistusjooksus, teatejooksudes. Laura kuulus ka 100 x 10 000 m teatejooksus võistkonda, kes püstitas 2018. aastal Tallinnas 61:36.06-ga Guinnessi rekordi. Tema ema Epp Maasik on juba üle poole sajandi tegutsenud treenerina.

Eesti läbi aegade parim naissurfar Ingrid Puusta on võistelnud kolmedel olümpiamängudel (saanud purjelauaklassis RS:X 2012 Londoni OM-il 15., 2016 Rio de Janeiro OM-il 11. ja 2021 Tokyo OM-il 16. koha) ja valmistub uue purjelaua, foiliga järgmise aasta Pariisi olümpiamängudeks. Tippspordi tegemise kõrvalt molekulaarses bioloogias magistrikraadi omandanud Puusta ületas 2016. aasta septembris esimese naisena maailmas purjelauaga Läänemere (üle 185 km).

Maasik ja Puusta viivad noortele etapil läbi soojenduse ja autasustavad alade parimaid.

IV etapi kokkuvõtvat saadet näeb neljapäeval, 1. juunil kell 17.05 ETV-s ja korduses reedel, 2. juuni kell 12.20 ETV2-s. Eetrisse pääsevad uued rekordi püstitajad, alavõitjad, mitmekülgsed koolitiimide õpetajad ja treenerid.

