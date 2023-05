Kaks väravat löönud Martinez tõi Interile Itaalia karika

Fiorentina asus Rooma olümpiastaadionil peetud finaali juba kolmandal minutil Nico Gonzaleze väravast juhtima, kuid 29. minutil viigistas Lautaro Martinez seisu ja lõi kaheksa minutit hiljem ka oma teise värava.

Interile on see teine järjestikune Itaalia karikas, ühtekokku on nad karikavõistlustel triumfeerinud üheksal korral.

Fiorentina kohtub 7. juunil Konverentsiliiga finaalis West Hamiga, Inter läheb 10. juunil Meistrite liiga finaalis vastamisi Manchester Cityga.