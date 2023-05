Tkachuki viimase minuti värav viis Panthersi Stanley karikafinaali

Kaks väravat viskas Panthersi eest Matthew Tkachuk, seejuures ka võiduvärava vaid neli sekundit enne normaalaja lõppu. Seeria neljast mängust kolmes viskas võiduvärava just Tkachuk, kaks eelnevat tulid lisaajal.

Lisaks Tkachukile tegid Panthersi eest skoori Anthony Duclair ja Ryan Lomberg, väravasuul tegi Sergei Bobrovski 36 tõrjet. Hurricanesi väravad viskasid Paul Stastny, Teuvo Teräväinen ja Jesper Fast, väravas tõrjus Frederik Andersen 20 pealeviset.

Panthers jõudis Stanley karikafinaali teist korda, esimest korda said nad sellega hakkama 1996. aastal, kui jäid finaalis mängudega 0:4 alla Colorado Avalanche'ile.

Tänavuse teise finalisti selgitavad Vegas Golden Knights ja Dallas Stars, läänekonverentsi finaalseeriat juhib mängudega 3:0 Las Vegase meeskond.

MATTHEW TKACHUK, ARE YOU KIDDING?!



HE SCORES WITH 4 SECONDS LEFT IN REGULATION AND SENDS FLORIDA TO THE #STANLEYCUP FINAL! pic.twitter.com/Om5qu9d1T7