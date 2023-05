Enrico Veensalu: Levadia vastu viik on igal päeval hea tulemus

Koduse jalgpalli Premium liiga 14. mänguvoorus pidid Pärnu Vaprus ja Tallinna FCI Levadia leppima 0:0 viigiga . Mängu parimaks valitud Pärnu mängumees Enrico Veensalu ütles, et viik Levadiaga on igati aus tulemus.

"Levadia vastu viik on igal päeval hea tulemus," ütles Veensalu pärast mängu. "Pole hullu midagi, Levadia võitis rohkem palli, me natuke mängisime kaitsvamalt ja viik on väga aus ja hea tulemus meie jaoks."

Vaprus heitleb Veensalu sõnul vigastuste kriisiga. "Mängijaid on natuke vähe ja peame sõltuma noortematest mängijatest, aga nagu näha, siis nooremad mängijad mängisid väga hästi ja said väljakul superhästi hakkama. Tegid oma töö ära. Eks me järgmised mängud proovime nõelata Levadiat rohkem," ütles Veensalu.

Meeskondade eelmine kohtumine lõppes samuti 0:0 viigiga.