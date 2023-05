Ain Tammus: oma momendid on vaja ära lüüa

"Kõigepealt tunnustan Pärnu võistkonda, nende personali, kes on head tööd teinud. [Pärnu peatreener] Igor Prins on tagasi, see on väga rõõmustav," ütles Tammus.

Treener sõnas, et Levadia peab enda võimalusi paremini ära kasutama. "Selge on see, et kui teise poolaja peale jätta, siis võib mäng minna väga lahtiseks. Ei ole näinud sellist hingestatud mängu Pärnu poolt, kes kaitses kõikide vahenditega. Paras pähkel pureda, mitte ainult meile, vaid kõigile," sõnas Tammus.

Meeskondade eelmine kohtumine lõppes samuti 0:0 viigiga.