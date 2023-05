VIDEO | Rootslane sai reketi lõhkumise eest disklahvi

Ymer kohtus turniiri kaheksandikfinaalis prantslase Arthur Filsiga (ATP 112.) ning jäi avasetis 6:5 kaotusseisu, misjärel sattus vaidlusesse pukikohtuniku Rogerio Santosega.

Rootslane arvas, et vastase löök läks üle joone, misjärel lõi ta selle ilma pingutuseta üle võrgu tagasi. Kui Filsile punkt anti, kutsus Ymer pukikohtuniku liivaväljaku äärejoont kontrollima, kuid Santos keeldus tulemast. Kohtumine jätkus lühikese vaidluse järel, aga kui Fils siis Ymeri servi murdis, elas rootslane enda viha välja ja lõhkus enda reketi vastu pukikohtuniku redelit.

24-aastane rootslane diskvalifitseeriti koheselt turniirilt, Fils pääses loobumisvõiduga edasi.

What a dramatic ending to a fascinating contest...



Ymer is disqualified vs Fils in Lyon #OpenParc @OpenParcARA pic.twitter.com/N7E2a1pS6E