Allik tutvustas Soome koondist: nurgaründajatelt oodatakse palju

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud 66 korda, neist 34 on võitnud eestlased ja 32 soomlased. Viimati mängiti omavahel eelmise aasta juulis kontrollkohtumisi, siis said põhjanaabrid kaks 3:0 võitu.

Viimasel klubihooajal Soome liigas mänginud ja Sastamala Valepa ridades ka Soome meistriks kroonitud Eesti koondise nurgaründaja Karli Allik aitas Soome meeskonna mängijaid tutvustada.

Soome 14 mängija sekka pääses ka üks Allikuga samas klubis pallinud mees, temporündaja Severi Savonsalmi. "Tegu on äärmiselt enesekindla tüübiga, kes terve hooaja [minu kallal võttis], sest viimati nad meid kahel korral võitsid. Aga meeskonnakaaslasena on sellise enesekindla mängija kõrval hea olla, karakterina ta mulle väga meeldis," ütles Allik.

"Tean ka, et tema ja Soome esiside Fedor Ivanov on parimad sõbrad ja ta saab keskele ka päris palju tõsteid," rääkis Allik kõige tuttavamast mehest. "Ülejäänud tempod on üsna noored ja seda ei oska öelda, kes põhirolli kandma hakkab."

Diagonaalide osas usub nurgaründaja, et kui Eesti suudab oma plaanist kinni hoida, siis väga suurt kahju sealt sündima ei peaks. "[Aaro] Nikula on üsna pikk, aga ei midagi erilist. [Joonas] Jokela näol on tegu Soome liiga suurima skoorijaga, aga koondisega me tema vastu hätta pole jäänud. Kui suudame süsteemselt mängida, siis peaksime tema pidurdamisega hakkama saama," ütles Allik.

Nurgaründajatest oodatakse Itaalia kõrgliigas Monzas mänginud Luka Marttila esilekerkimist. "Tema peaks hakkama koondises aina rohkem liidrirolli haarama, usun, et side hakkab teda päris palju rünnakul otsima. Ta sai Itaalia liigas ka mänguaega ja on heal tasemel. Prantsusmaal mänginud Suihkonen on nurkadest võimsaim ja tema roll on rünnakul samuti suur," jätkas eestlane.

Sidemängijana kannab põhirolli Fedor Ivanov, kes tegi eduka hooaja Saksamaal Gieseniga. "Nii meeskond kui ta ise mängisid heal tasemel, põhiturniiri oldi neljandad ja veerandfinaalis saadi Freidrichshafeni vastu samuti võit kirja. Mõlemad liberod on heal tasemel ja üsna kogenud, [Voitto] Köykkä mängib nüüd Poola liigas, Belgias mänginud [Niklas] Breilin on ehk grammi võrra madalamal tasemel," lisas Allik.

Euroopa Kuldliiga avakohtumine Eesti ja Soome vahel leiab aset laupäeval kell 21.00 Tartu Ülikooli spordihoones. Kohtumisele saab kaasa elada ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Euroopa Kuldliiga ajakava (Eesti aeg):

27. mai Tartu Ülikooli spordihoone 21.00 Eesti – Soome

31. mai Tartu Ülikooli Spordihoone 20.00 Eesti – Slovakkia

3. juuni Zlin, Tšehhi 20.00 Tšehhi – Eesti

10. juuni Tartu Ülikooli spordihoone 19.00 Eesti – Tšehhi

14. juuni Nitra, Slovakkia 18.00 Slovakkia – Eesti

17. juuni Tampere, Soome 20.00 Soome – Eesti

24.-25. juuni Final Four, Horvaatia