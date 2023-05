Seitse West Hami mängijate pereliikmeid rünnanud inimest peeti kinni

Hollandi politsei teatas, et kolmapäevaks on kinni peetud seitse inimest, kes ründasid eelmisel nädalal jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga poolfinaali järel West Ham Unitedi mängijate pereliikmeid. Kokku tuvastas Hollandi politsei 26 kahtlusalust, neist kümmet veel otsitakse.

West Ham jõudis eelmisel neljapäeval esimest korda alates aastast 1976 eurosarja finaali, kui alistas Euroopa Konverentsiliiga poolfinaalis võõrsil Alkmaari AZ 3:1.

Mängu järel leidis aset kole seik, kui kohalikud fännid murdsid kaotuse järel West Hami mängijate pereliikmete fännisektorisse ning ründasid neid. Mitmed Inglismaa klubi mängijad läksid seejärel ise tribüünidele olukorda klaarima. Muuhulgas istus fännisektoris West Hami peatreeneri David Moyese 87-aastane isa.

Pärast mängu tegi Alkmaari AZ avalduse, milles mõistsid enda toetajate käitumise hukka. "Kõik ootasid ajaloolist eurosarja kohtumist, kuid see muutus kohtunike viimasele vilele järgnenud tegevuse tõttu pimedaks õhtuks. Mitte ainult mängu pärast, vaid ka toetajate tõttu. Kahjuks ei saa neid inimesi "toetajateks" lugeda," kirjutas klubi.

Klubi vabandas West Hami ees ning lubas teha politseiga koostööd, et vastasmängijate pereliikmeid rünnanuid inimesed tuvastada.

Hollandi meedias kirjutati kolmapäeval, et kokku on tuvastatud 26 inimest, kellest seitse on kinni peetud. Politsei oli andnud tuvastatutele teisipäevani aega, et ise esile tulla, kolmapäevase seisuga otsiti veel kümmet inimest.

"Seal oli inimesi, keda me üldse ei otsinud, aga nad kartsid, et jäid piltidele. Seega ei saa neid automaatselt vägivallas kahtlustada," ütles Hollandi politsei esindaja väljaandele Algemeen Dagblad.

Konverentsiliiga finaal peetakse tänavu 7. juunil Prahas Fortuna Arenal. West Ham läheb vastamisi Fiorentinaga.