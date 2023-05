Barcelona kaotas Hispaanias teise mängu järjest

Valladolid läks juba teisel minutil Andreas Christenseni omaväravast juhtima ja 22. minutil suurendas Cyle Larin penaltist edu. Gonzalo Plata tegi 73. minutil seisuks juba 3:0 ja Barcelona auvärava lõi 84. minutil Robert Lewandowski.

Eelmises voorus ka San Sebastiani Real Sociedadi paremust tunnistama pidanud Barcelona on kaotanud nüüd Hispaania kõrgliigas kokku viis kohtumist, aga edu lähemate jälitajate ehk Madridi Atletico ja Real ees on jätkuvalt enam kui kümme silma.

Kohtumine oli tunduvalt tähtsam Valladolidi jaoks, sest eelmised viis mängu nullile jäänud meeskond pääses vähemalt hetkeks väljalangemistsoonist. Neil on kaks vooru enne lõppu kolm punkti enam kui tsoonis 18. positsioonil paikneval Getafel, kel aga üks kohtumine varuks.

Tähtsa võidu sai ka Real Sociedad, alistades kodus Almeria 1:0 (45+4. minutil Takefusa Kubo) ja astudes nii sammu neljanda koha kindlustamise ehk Meistrite liiga alagrupiturniirile pääsemise suunas. Viimati mängiti Euroopa tähtsaima klubisarja alagrupiturniiril hooajal 2013/2014.