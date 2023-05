Hispaania jalgpalli rassismijuhtum: Valencia sai karistada, punane kaart tühistati

Pühapäeval Mestalla staadionil toimunud Valencia ja Madridi Reali vahelises kohtumises kuulis külaliste pallur Vinicius Junior korduvalt erinevaid solvanguid, nende seas ka rassistliku iseloomuga hõikeid.

Seetõttu peatati kohtumine kümneks minutiks ja brasiillasest ründemängija näitas näpuga nende pealtvaatajate suunas, kes teda väärkohtlesid. Hiljem sattus ta vastasseisu ka Valencia mängijatega ja sai teisel poolajal punase kaardi.

"Tiitel, mis kunagi kuulus Ronaldinhole, Ronaldole, Cristianole ja Messile, kuulub täna rassistidele," kirjutas brasiillane pärast mängu sotsiaalmeedias. "See ei olnud esimene ega teine ega kolmas kord. Rassism on La Ligas normaalne. Vastased arvavad, et see on normaalne, alaliit arvab sama ja vastased julgustavad seda."

Madridi Reali peatreener Carlo Ancelotti ütles, et mäng oleks pidanud peatuma. "Mis siin juhtus, on lubamatu. Terve staadion hüüdis rassistlikke solvanguid," ütles Ancelotti.

"La Ligal on probleem. Minu arvates on Vinicius maailma kõige olulisem mängija. Need rassismiepisoodid peavad matši lõpetama. Ma ütleks sama, kui me oleks 3:0 juhtinud," lisas peatreener. "Vinicius on väga kurb, ta on vihane. Sellised asjad ei peaks meie maailmas juhtuma."

Hispaania jalgpalliliit tuvastas rassistlikud vahejuhtumid ja karistas Valencia klubi, kes on poolehoidjate käitumise hukka mõistnud. Staadioni sulgemine viieks mänguks ja 45 000 eurot rahatrahvi on klubi sõnul siiski "ebaproportsionaalne" ja "ebaõiglane" karistus ning esimene neist kahest lubati ka edasi kaevata.

Samuti otsustas alaliit tühistada Vinicius Juniorile määratud punase kaardi. "Asjaolu, et kohtunikul puudus osa fakte, viis ta meelevaldse otsuseni," selgitas jalgpalliliidu võistluskomisjon. "Ja seda seetõttu, et tal oli võimatu juhtunut õigesti hinnata."

Teisipäevase seisuga on Hispaania politsei pidanud kinni seitse isikut, keda süüdistatakse vihakuritegudes Vinicius Juniori vastu.