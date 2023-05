TÄNA OTSE | Kuidas peatreenerita Levadia rannalinnas hakkama saab?

Kohtumise eel on intriig üleval, sest Vaprust tüürib endine Levadia juhendaja Igor Prins, kelle käe all on klubi hästi esinenud. Levadia praegune peatreener Curro Torres on aga juhendamiskeelu all.

Kui kolmapäevane mäng leiab aset Pärnu Rannastaadionil, siis märtsi alguses oldi vastamisi Sportland Arenal ja selles kohtumises jäid väravad löömata. Mullu võitis Levadia aga kõik neli omavahelist kohtumist, seejuures väravatevahega 18:3.

Viimase kolme vooru jooksul tabeli kahe alumise klubi ehk Tartu JK Tammeka ja Harju JK Laagri vastu kokku vaid ühe punkti teeninud Levadia on 30 punktiga tabelis teine, aga Vaprus 21 silmaga ootamatult kõrgel neljandal kohal. Eelmises voorus saadi võõrsil jagu Paide Linnameeskonnast 1:0.