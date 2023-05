Vegas Golden Knights jõudis tuliselt alanud mängu abil Stanley karikafinaali lävele

Kohtumine algas hoogsalt, sest kui mängitud oli pisut enam kui minut, viis Jonathan Marchessault külalised juhtima. Mõni hetk hiljem tabas Dallast uus tagasilöök, kuna nende kapten Jamie Benn kukutas kehamänguga vastaste kapteni Mark Stone'i ja langes seejärel ilmselt veidi frustreerunult ise vastasele otsa, kusjuures tema kepp käis ohtlikult Stone'i näo eest läbi.

Esialgu määrasid kohtunikud Bennile viie minuti pikkuse karistuse, aga vaatasid olukorra videost üle ja otsustasid Benni lisaks ka mängust eemaldada. Pärast matši keeldus Dallase kapten olukorda kommenteerimast.

"Ma arvan, et keegi siin hoones ei tunne end juhtunu tõttu halvemini kui tema ise," kommenteeris Dallase peatreener Peter DeBoer. "Ma ei hakka talle seda raskust juurde lisama. Ta on olnud liider kogu oma karjääri jooksul ning näitab igapäevaselt eeskuju nii jääl kui ka väljaspool seda. Ta tegi vea. Õnneks on Mark Stone'iga kõik okei."

Mäng läks edasi, aga järgnevatel minutitel lasi Dallas endale veel kaks väravat visata, kui tabasid ka Ivan Barbašjov ja William Carrier. Teisel kolmandikul vormistas lõppseisu Alex Pietrangelo.

Vegas Golden Knights on nüüd jõudnud ühe võidu kaugusele klubi ajaloo teisest Stanley karikafinaalist. Seeria neljas kohtumine toimub reedel, 26. mail taas Dallases.