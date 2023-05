Mõttus pälvis Põhjamaade meistrivõistlustel viienda koha

Eliitnaiste klassis võitis Põhjamaade meistri tiitli 2016. aasta olümpiavõitja Jenny Rissveds ajaga 1:19.10. Ta edestas kaasmaalannasid Linn Gustafzzoni (+3.39) ja Sara Öbergi (+5.58). Viienda koha pälvinud Mõttus jäi võitjast seitsme minuti ja 27 sekundi kaugusele ning neljandast kohast jäi teda lahutama vaid kolm sekundit.

"Tervis ei ole vahepeal palju paremaks läinud. Kurk ikka kriipis, aga lootsin, et on sarnane stsenaarium nagu reedesel võistlusel, kus see sõidu ajal mõju ei avaldanud," rääkis Mõttus võistluse järel.

"Esimene ring algas päris rahulikult, kuid ühe pikema tõusu peal said esimesed neli väikese vahe sisse. Laskumistega sõitsin end neile jälle sappa, aga teisel ringil läks grupp laiali. Pool sõidust ei lasknud kurk mul hästi olla ehk iga natukese aja tagant ajas köhima. Otsustasin tarbida ainult vett ja see aitas, kuna sõidu teises pooles kadusid köhahood ning olemine läks paremaks."

"Eelviimasel ringil sõites nägin, et kolmanda kohaga enam vahe pikemaks pole läinud. See tähendas, et suutsin tempot hästi hoida," jätkas Mõttus. "Viimasele ringile minnes sain sellele ka kinnitust, kui isa ütles, et eesolev tüdruk on väsinud ja vahe väheneb."

"Panin kõik välja, mis veel panna oli ja lähenesin jõudsalt, kuid lõpujoon tuli liiga ruttu vastu. Neljandast kohast jäi seekord ainult kolm sekundit puudu. Kokkuvõttes olen aga pingutusega rahul - suuremat ära kukkumist ei tulnud ja viimasel ringil suutsin ka veel korralikult sõita."

Lisaks Mari-Liis Mõttusele olid Põhjamaade meistrivõistlustel veel stardis Marta Mõttus, Egert Tammeleht, Niklas Lond, Sebastian Suppi, Hugo Hendrik Orav, Herlen Kajo, Marten Konga ja Mairit Kaarjärv. Marta Mõttus pälvis N13-14 klassis kolmanda koha, Tammeleht ja Lond olid sama vanade noormeeste seas vastavalt 13. ja 19. M15-16 klassis võistelnud Suppi sai kirja 12. tulemuse, Orav oli 34., Kajo 43. ja Konga 50. Sama vanade neidude hulgas lõpetas Kaarjärv 11. positsioonil.

"Üks väga õpetlik kogemus. Väga positiivne on vaadata meie noorte tehnilisi oskusi, mis on tänu Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasarjale ning tublidele treeneritele ja lapsevanematele paremaks läinud," ütles noortega võistlusreisil kaasas käinud Tarmo Mõttus. "Kuigi mitu kohta olid päris tehnilised ja nõudsid parajalt julgust, siis meie noored ei pidanud B-liine kasutama."

Lisas Põhjamaade meistrivõistlustele osales Eesti noorte maastikuratturite koondis Rootsis peetud kolme päeva pikkusel Huskvarna MTB tuuril, kus on järgmisel aastal kavas noorte Euroopa meistrivõistlused.

Esimesel lühikesel mäkkesõidu etapil oli eestlaste parim Marta Mõttus, kes sai oma vanuseklassis kuuenda koha. M15-16 kassis sõitnud Suppi oli kümnes.

Teisel päeval võisteldi olümpiakrossis, kus Marta Mõttus liikus küll pjedestaalikohal, kuid purunenud rehvi tõttu tuli siiski leppida kuuenda kohaga. Sama vanade poiste seas sai Tammeleht 22. ja Lond 29. koha. M15-16 klassis finišeeris Suppi 16., Orav 29., Kajo 53. ja Konga 60. positsioonil. Ebaõnn saatis ka N15-16 klassis võistelnud Kaarjärve, kes pidi lõpuks leppima 17. tulemusega.

Kolmandal võistluspäeval oli kavas lühirajasõit, kus Marta Mõttus ei startinud. Sama vanade poiste konkurentsis lõpetas Tammeleht 14. ja Lond 19 kohal. M15-16 klassis pani Suppi stardis jala pedaalist mööda ning nägi hiljem seetõttu palju vaeva, et sellega kaotatud positsioonid tagasi võita, Kajo teenis 29. ja Konga 55. koha. Mairit Kaarjärv oli oma vanusekassis üheksas.

"Taas olid väga õpetlikud kolm päeva," tõdes Tarmo Mõttus. "Kohad kohtadeks, aga suur vahe on siin ja kodus sõitmisel. Ükskõik, mis positsioonil sõidad, alati on keegi su lähedal, keda püüda või kes su kohta tahab napsata. Päris paljud meie noored olid omas vanuseklassis alles esimest aastat ja on täitsa loogiline, et suuremad ja vanemad on neist veel tugevamad ja kiiremad."