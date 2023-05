TÄNA OTSE | Soome püüab MM-il neljandat järjestikust võitu

Soome on võitnud enda viimased kolm kohtumist, viimati alistati 3:1 Austria. Alagrupis on Soome 13 võiduga kolmandal kohal. Taani on aga saanud kolm järjestikust kaotust ja enne viimast vooru ollakse kaheksa punktiga viiendal kohal.

Soome ja Taani on tänavu kahel korral sõprusmängus vastamisi olnud. 20. aprillil võtsid soomlased 3:1 võidu, päev hiljem sai aga Taani revanši, jäädes 2:0 peale. MM-il mängisid nad viimati omavahel 2019. aastal, kui Soome võitis 3:1. Taani sai viimati MM-il Soomest jagu 2018. aastal, jäädes peale 3:2.