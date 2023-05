Soome lõpetas MM-il alagrupiturniiri kuueväravalise võiduga

Avakolmandikul tegid soomlaste eest skoori Marko Anttila, Atte Ohtamaa ja Ville Pokka, teisel perioodil suurendasid jääperemeeste edu Hannes Björninen, Juho Lammikko ning Kasperi Kapanen ja viimasel perioodil viskas ühe litri taanlaste võrku ka Nikolas Matinpalo. Taani auvärava autoriks oli Nikolaj Ehlers.

A-alagrupi lõppseis: USA 20 punkti, Rootsi 18, Soome 16, Saksamaa 12, Taani 8, Prantsusmaa 4, Austria 3, Ungari 3.

Veerandfinaalis kohtub Soome A-grupis teise koha saanud Kanadaga, sealjuures on meeskonnad omavahel kohtunud kolmes viimases MM-finaalis.

Hoki MM-i veerandfinaalid:

USA - Tšehhi

Šveits - Saksamaa

Rootsi - Läti

Kanada - Soome

Enne mängu:

Soome on võitnud enda viimased kolm kohtumist, viimati alistati 3:1 Austria. Alagrupis on Soome 13 võiduga kolmandal kohal. Taani on aga saanud kolm järjestikust kaotust ja enne viimast vooru ollakse kaheksa punktiga viiendal kohal.

Soome ja Taani on tänavu kahel korral sõprusmängus vastamisi olnud. 20. aprillil võtsid soomlased 3:1 võidu, päev hiljem sai aga Taani revanši, jäädes 2:0 peale. MM-il mängisid nad viimati omavahel 2019. aastal, kui Soome võitis 3:1. Taani sai viimati MM-il Soomest jagu 2018. aastal, jäädes peale 3:2.