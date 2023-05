VAATA OTSE | Läti vajab edasipääsuks Šveitsi vastu vähemalt punkti

Šveits on võitnud kõik senised kohtumised ja on B-alagrupis kindel liider. Lätil on 11 punkti ja sama palju punkte on ka Slovakkial. Juhul kui Läti ei võida Šveitsi vastu vähemalt punkti, pääseb edasi veerandfinaali Slovakkia, sest nad said omavahelises mängus Lätist jagu.

Tänavu on Läti ja Šveits vastamisi olnud kahel korral sõprusmängudes, 28. aprillil jäi Šveits peale 5:3, päev hiljem võttis Läti 5:1 võidu. MM-il mängisid nad viimati omavahel 2019. aastal ja siis võitis Šveits 3:1.