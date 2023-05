Tallinnas selguvad noorte EM-finaalturniiri finalistid

Esimese finalisti selgitavad omavahel Prantsusmaa ja Šveits, kes kohtuvad Kadrioru staadionil kell 17. Kummagi koondise jaoks ei ole poolfinaalides mängimine esmakordne, vahendab jalgpall.ee.

Prantsusmaa on otsustavasse faasi jõudnud kuuel korral, pooltel juhtudest on pääsetud ka finaali. Viimati mängiti finaalipääsme eest mullu, kui 0:1 jäädi alla nüüdseks konkurentsist langenud Saksamaale. Šveits on poolfinaalis mänginud kahel korral ning korra, 2015. aastal jõudnud finaali. Seejuures ei ole kumbagi neist seni neidude U-17 vanuseklassis Euroopa meistriks kroonitud. Küll aga on Prantsusmaal ette näidata sama vanuseklassi maailmameistritiitel, mis pärineb 2012. aastast.

Prantsusmaa pääsemine B-alagrupist poolfinaalidesse oli selge juba pärast teist mängupäeva, kui alistati nii Rootsi kui Poola. Viimases mängus mindi vastamisi Inglismaaga, kellega lepiti 1:1 viiki ning tänu paremale väravate vahele tagati alagrupis esikoht. Šveitsi saatus püsis lahtisena alagrupi viimase mänguni, kus vajati valitseva meistri Saksamaa vastu kindlat võitu. Poolfinaali pääseti pärast kaheksa aasta pikkust pausi edasi tänu võistkonna kapten Noemi Ivelji täpsele penaltilöögile.

Prantsusmaa statistika:

Mängud alagrupifaasis: 3:0 vs Rootsi, 3:0 vs Poola, 1:1 vs Inglismaa (1. koht)

Väravate vahe: 7:1

Parimad väravalööjad: Chancelle Effa Effa, Liana Joseph (2)

Parim tulemus: finaal, teine koht (2008, 2011, 2012)

Šveitsi statistika:

Mängud alagrupifaasis: 4:0 vs Eesti, 0:3 vs Hispaania, 2:1 vs Saksamaa (2. koht)

Väravate vahe: 6:4

Parimad väravalööjad: Iman Beney, Leela Egli, Noemi Ivelj, Anja Klingenstein, Emanuela Pfister, Nathalie Widmer (1)

Parim tulemus: finaal, teine koht (2015)

Teises poolfinaalis selgitavad edasipääseja Hispaania ja Inglismaa, kes kohtuvad A. Le Coq Arenal kell 19. Hispaania on pärast möödunud aasta finaali penaltiseerias saadud kaotuse järel näidanud ülivõimsat minekut: pea kohale tõsteti teine järjestikune maailmameistri võidukarikas ning kogu EM-valiksarja ja finaalturniiri peale pole kirja saadud ühtki kaotust. Seni on hispaanlased finaali jõudnud üheksal korral. Kui praegu jagatakse seda arvu Saksamaaga, haaraksid poolfinaali võidu korral hispaanlased selles arvestuses esikoha endale. Inglismaa on varasemalt poolfinaali pääsenud neljal korral, ent finaali seni pääsetud ei ole ning poolfinaalile minnakse kahtlemata vastu sooviga ajalugu teha. Jõudu annab juurde ka teadmine, et nende ridadesse kuulub turniiri seni suurim väravakütt Michelle Agyemang.

Mõlemad koondised läbisid alagrupifaasi võimsalt, sest edasipääs kindlustati juba pärast kahte esimest mängupäeva. Kui Hispaania jaoks oli viimase alagrupimängu eel ka esikoht kindel, tuli Inglismaal selle saavutamiseks Prantsusmaad võita. Suuresti koosseisu roteerinud Inglismaa tasuks jäi 1:1 viik, millega paigututi teisele kohale ning mis viib nad vastamisi A-alagrupi võitjaga.

Hispaania statistika:

Mängud alagrupifaasis: 2:0 vs Saksamaa, 3:0 vs Šveits, 6:0 vs Eesti (1. koht)

Väravate vahe: 11:0

Parimad väravalööjad: Cris Redondo, Marisa García (3)

Parim tulemus: neljakordne võitja (2010, 2011, 2015, 2018)

Inglismaa statistika:

Mängud alagrupifaasis: 2:1 vs Poola, 3:1 vs Rootsi, 1:1 vs Prantsusmaa (2. koht)

Väravate vahe: 6:3

Parim väravalööja: Michelle Agyemang (4)

Parim tulemus: poolfinaal (2008, 2014, 2016, 2018)

Mõlema poolfinaali võitjaid ootab ees suur finaalkohtumine, mis peetakse A. Le Coq Arenal reedel, 26. mail kell 19.