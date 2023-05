VAATA OTSE | Rootsi ja USA selgitavad MM-il A-alagrupi võitja

USA on täisedu 18 punktiga A-alagrupi liider. Endale on lastud visata vaid viis väravat ja ise on visatud 30 väravat, seejuures pühapäeval alistati Prantsusmaa koguni 9:0.

Ka Rootsi on võitnud kõik senised mängud, kuid kuna üks võit saadi karistusvisete järel, on Rootsil USA-st üks punkt vähem. Rootsi on visanud vastastele 23 väravat ja endale on lubatud visata vaid kolm väravat.

Viimati olid USA ja Rootsi vastamisi mullusel MM-il, kus USA võttis lisaajal 3:2 võidu. Enne seda mängiti viis aastat tagasi MM-il, kus Rootsi jäi peale 6:0. Viimasest neljast omavahelisest mängust on võitnud USA.