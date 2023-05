USA mängis Rootsi vastu peaaegu võidu maha, aga sai alagrupis esikoha

Pärast Leo Carlssoni ja Nick Bonino värate järel 1:1 lõppenud avaperioodi tegid teisel kolmandikul ameeriklaste kasuks skoori Conor Garland ja Lane Hutson, teine tabamus sündis vaid pool minutit enne perioodi lõppu.

Ameeriklased viskasid värava ka kolmandal kolmandikul, aga Rootsi treenerite challenge'i tulemusena nägid kohtunikud videot vaadates eelnevas olukorras tsooniviga ja USA neljas tabamus tühistati.

Määrustepäraselt jõudis Carlssoni teise värava toel 5.09 enne lõpusireeni sihile hoopis Rootsi ning kaks ja pool minutit enne mängu lõppu tõi Timothy Liljegren tabloole 3:3 viigi. 1.37 pärast lisaaja algust suutis USA Dylan Sambergi tabamuse toel ikkagi võidu võtta.

Veerandfinaalis mängib USA B-grupis neljanda koha saanud meeskonnaga, kelleks on kas Tšehhi, Slovakkia või Läti.

Enne mängu:

USA on täisedu 18 punktiga A-alagrupi liider. Endale on lastud visata vaid viis väravat ja ise on visatud 30 väravat, seejuures pühapäeval alistati Prantsusmaa koguni 9:0.

Ka Rootsi on võitnud kõik senised mängud, kuid kuna üks võit saadi karistusvisete järel, on Rootsil USA-st üks punkt vähem. Rootsi on visanud vastastele 23 väravat ja endale on lubatud visata vaid kolm väravat.

Viimati olid USA ja Rootsi vastamisi mullusel MM-il, kus USA võttis lisaajal 3:2 võidu. Enne seda mängiti viis aastat tagasi MM-il, kus Rootsi jäi peale 6:0. Viimasest neljast omavahelisest mängust on võitnud USA.