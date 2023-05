TÄNA OTSE | Kas Kanada lõpetab MM-il alagrupiturniiri võiduga?

Riias ja Tamperes jätkuval jäähoki MM-il on alagrupiturniiri viimases voorus vastamisi Kanada ja Tšehhi. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16.15. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kevin Parras.

Kanada on MM-il saanud kaks kaotust järjest, esmaspäeval jäädi üllatuslikult karistusvisete järel 2:3 alla Norrale. Kanada on 12 punktiga B-alagrupis kolmandal kohal, Tšehhi on ühe punktiga nende ees teine.

Mullusel MM-il võttis Kanada Tšehhi üle kindla 6:1 võidu, enne seda mängiti 2019. aasta MM-il ja siis jäi Kanada peale 5:1. Viimati sai Tšehhi Kanadast jagu 2018. aasta olümpial, kus alagrupis võeti karistusvisete järel 3:2 võit, aga kolmanda koha mängus sai Kanada 6:4 võidu. Ühtekokku on Kanada Tšehhi alistanud 18 korral, tšehhidel on Kanada üle kirjas seitse võitu.