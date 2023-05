Newcastle pääseb 20-aastase vaheaja järel Meistrite liigasse

Enne viimast mänguvooru edestab Newcastle viiendal kohal olevat Liverpooli nelja punktiga.

Viimati mängis Newcastle Meistrite liigas hooajal 2002/2003.

"Kindlasti polnud meie eesmärk esinelik," tunnistas Newcastle'i peatreener Eddie Howe pärast matši. "Alati loodad ja usud, sul on unistus. Aga me ei arvanud, et oleme selleks valmis. Kuna eelmisel hooajal võitlesime püsimajäämise eest, oli küsimus, kas suudame saada paremaks meeskonnaks ega flirdi jälle väljalangemisega. Ma ei jõua ära kiita mängijate vaimutugevust ja nende suhtumist."

Leicesterile tähendas viigipunkt, et nemad on kõrgliigast väljalangemistsoonis – Leicester on 31 punktiga 18. kohal, nende ees on Everton kahe punktiga ning 19. kohal on Leeds samuti 31 punktiga.

Leicester võõrustab hooaja viimases mängus West Hami, Evertonile sõidab külla Bournemouth ning Leeds mängib kodus Tottenham Hotspuriga.