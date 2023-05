Hardi Roosiorg võitles Prantsusmaa MM-etapil välja punktikoha

Hardi Roosiorgu (Honda) ootas Prantsusmaal MXGP klassis ees 35 konkurenti ja punktikohtade eest ootas ees tõsine võistlus. Laupäeval toimunud ajasõidus ei leidnud Roosiorg rajaga veel head klappi ja ta sai kirja 27. koha. Ka kvalifikatsioonisõit ei õnnestunud kuigi palju paremini. Esimeste ringide järel 29. kohal olnud Roosiorg suutis sõidu lõpuks tõusta 26. kohale. Kvalifikatsioonisõidu võitis sarja liider Jorge Prado (Hispaania, GASGAS), teise koha sai Jeremy Seewer ja kolmanda koha Jeffrey Herlings (Holland, KTM), vahendab Msport.ee.

Nädalavahetuse parima soorituse tegi Roosiorg pühapäeval toimunud esimeses võistlussõidus. Avaringil oli Hardi rivi lõpus, kuid sõit ise õnnestus tal väga hästi. Roosiorg suutis pidevalt oma positsiooni parandada ja kolma ringi enne võistluse lõppu tõusis ta viimasele punktikohale. Võimalus oli püüda veel ka enda ees sõitnud prantslast Adrien Malavali (Yamaha), kuid lõpuks jäi kodurajal sõitnud prantslane siiski peale ja Roosiorg tuli finishisse kahekümnendana. Kõva pinnasega rajal tundis ennast koduselt Seewer, kes mõnda aega teisel kohal Prado järel sõitis, kuid seejärel liidriks tõusis ja pikalt eest ära sõitis. Seewer võttiski lõpuks kindla esikoha. Sõidu teises pooles leidis väga hea rütmi Herlings, kes esmalt kolmandal kohal sõitnud Romain Febvrest (Prantsusmaa, Kawasaki) möödus ja seejärel ka Pradost. Herlings tuligi finishisse teisena ja Febvre kolmandana.

Teises sõidus kahjuks Roosiorg punktilisa teenida ei suutnud. Juba kolme ringi järel jäi tal sõit pooleli ja kirja läks 31. koht. Harva nähtav ebaõnn tabas teises võistlussõidus ka sarja üht suurimat staari Herlingsit. Kohe sõidu alguses purunes tal kõigepealt prillide rihm ja ta pidi boksis käima uute järel. Seejärel sõitu jätkates murdus tal koheselt üks tsikli jalaraud pooleks ja sõitu jätkata polnud enam võimalik. Kodupubliku rõõmuks teenis teises sõidus esikoha Febvre, teisena tulini finishisse Seewer ja kolmandana Prado.

Etapi kokkuvõttes tuli Roosiorg ühe punktiga 25. kohale. Hooaja esimese etapivõidu teenis 47 punktiga Seewer, teise koha sai 45 punktiga Febvre ja kolmanda koha 38 punktiga Prado. Üldarvestuses suurendas Prado tänu Herlingsi ebaõnnele vahet suurendada. Tal on koos nüüd 342 punkti ja Herlingsil 318 punkti. Kolmandale kohale tõusis 263 punktiga Febvre. Roosiorg on 14 punktiga 24. kohal.

MX2 klassis teenis etapivõidu 47 punktiga Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha), teise koha sai 40 punktiga Andrea Adamo (Itaalia, KTM) ja kolmanda koha 40 punktiga Liam Everts (Belgia, KTM). Must nädalavahetus oli sarja liidril Jago Geertsil (Belgia, Yamaha), kes kvalifikatsioonisõidus rannet vigastas ja võistlussõitudes osaleda ei saanudki. Ta jätkab küll veel liidrina, kuid edu Adamo ees on nüüd vaid 1 punkt. Kolmandal kohal on Kay de Wolf (Holland, Husqvarna), kes kaotab liidrile vaid 12 punktiga.

Koos MM-etapiga oli Prantsusmaal kavas ka EMX125 klassi euroopa meistrivõistluste neljas etapp. Finaalikohta olid seal püüdmas ka neli meie noort krossisõitjat. Esimesse kvalifikatsioonigruppi kuulusid Richard Paat (KTM) ja Tristen Mardo (Yamaha). Kahjuks ei suutnud kumbki neist välja sõita sellist ringiaega, mis anduks koha 20 parima seas. Paat sai kirja 26. koha ja Mardo 36. koha. Teise gruppi kuulusid Romeo Pikand (GASGAS) ja Sebastian Leok (Husqvarna). Pikand suutis välja sõita 19. aja ja pääs põhisõitudesse oli sellega tagatud. Leok ei leidnud rajaga mingit klappi ja ta jäi alles 34. kohale.

Võistlussõitudes ei tekkinud Pikandil aga kummaski sõidust võimalust punktikohtade eest võidelda. Avasõidu lõpetas ta 36. kohal ja teise sõidu 34. kohal ning etapi kokkuvõttes andis see talle 36. koha. Etapivõidu teenis 47 punktiga prantslane Mathis Valin (GASGAS), teine oli 40 punktiga lätlane Janis Martins Reisulis (Yamaha) ja kolmas 40 punktiga Maximilian Werner (Saksamaa, Fantic). Sarja liider on 172 punktiga Reisulis, Richard Paat hoiab 12 punktiga 22. kohta.

Järgmine MM-etapp toimub juba 3-4. juunil "kodusel" Kegumsi krossirajal Lätis. Lisaks MM-i klassidele on seal rajal ka EMX250 ja EMX125 klasside sõitjad. Kõigides klassides on startimas ka meie sõitjad.