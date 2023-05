Rallikrossi Eesti meistrivõistluste teisel etapil võidutsesid Muru ja Tamm

Rallikrossi Eesti meistrivõistlustel kihutati Elva lähistel Kulbilohu uuendatud rajal. Etapile registreerus 69 võistlejat, kes said sõita uue katte saanud stardisirgel. Võistlejate turvalisuse tagamiseks asendati ohtlikes kohtades betoonpiirded muldvallidega ja laiendati väljasõidualasid. Kereautodest oli enim võistlejaid tagaveoliste masinate klassis.

Sarnaselt hooaja avaetapile oli ka Elvas Touringcar klassi kiireimaks Marko Muru (Ford Fiesta), kuid võit ei tulnud lihtsalt. "Pidi kõvasti pingutama. Esimeses sõidus oli ka pauk ja autole see ei olnud kindlasti kasulik. Mehaanikud pidid kõvasti tööd tegema ja siin kohal suured tänud neile. Auto sai teiseks sõiduks ilusti valmis ja sealt läks kõik heas rütmis edasi," ütles Muru.

Teisena ületas finišijoone Andreas Aruaas (Ford Fiesta) ning kolmanda parima tulemuse sõitis välja Priit Rebane (Volvo C-30)

Sarnaselt Murule sai teise järjestikuse etapivõidu Maiko Tamm, kes oli kiireim võimsamate autode klassis SuperCar klassis ja lihvis uuendatud rajal oskusi välissõitudeks.

"Start on üpris libe uue asfaldikatte tõttu. Oli ka meil tükk tegemist, et saada õige seadistus, et saaksime hästi stardist ära minna. Sellepärast me siia tulime, et õppida starte ja selliseid aeglasemaid kurve," ütles Tamm pärast sõitu.

Kaks järgmist kohta nelikveoliste masinate klassis selgusid põneva rebimise tagajärjel. Supercar klassis teise koha saavutas Kevin Allik (Mitsubishi Evo 6) Kolmandale poodiumikohale sõitis end Arvo Kask (Mitsubishi Evo 6)

Maiko Tamm võistleb sel hooajal ka Rally X Nordic sarjas, kus keskendub sõiduoskuste lihvimisele ning maailmatasemel võistlejatega konkurentsis püsimisele, mis seni on ka väga hästi välja tulnud - Rally X Nordic sarja etappidel on eestlane supercar AM klassis pälvinud kolmanda, teise ning esimese koha.

Eesti rallikrossi meistrivõistluste sari koosneb kuuest etapist kuuel erineval rajal üle Eesti. Järgmine etapp toimub 3. juunil Misso rallikrossirajal