El Salvadori jalgpallitragöödias suri 12 inimest

San Salvadoris Cuscatlani staadionil toimunud El Salvadori kõrgliiga kohtumises Alianza ja FAS-i vahel hakkas suur hulk fänne pärast väravate sulgemist areenile sisse tungima, misjärel suri 12 inimest.

Mäng peatati koheselt ning kohalikud ametivõimud usuvad, et fännidele võidi müüa võltspileteid, misjärel hakkasid nad staadioni ümber paigutatud barjääridest üle ronima ja neid maha tõmbama.

El Salvadori president Nayib Bukele ütles, et juhtumi osas algatatakse põhjalik uurimine. "Kes iganes selle taga on ei jää karistamata," ütles president.

El Salvadori kodanikukaitse direktor Luis Alonso Amaya ütles, et arstiabi anti umbes 500 inimesele ning paljud neist viidi edasi kohalikku haiglasse. Terviseminister Francisco Alabi ütles, et haiglasse viidud inimesed on stabiilses seisundis.

1964. aastal hukkus Peruus Lima rahvusstaadionil sarnastel põhjustel 328 inimest, 1989. aastal kaotas Sheffieldis Hillsborough' staadionil elu 97 peamiselt Liverpooli jalgpalliklubi poolehoidjat. Eelmisel aastal suri Indoneesias jalgpallimängule järgnenud rahutuste käigus 125 inimest.