Mo Farah pälvis karjääri eelviimasel võistlusel kaheksanda koha

Farah pälvis 10 km jooksus ajaga 29.11 kaheksanda koha. Üldvõitjaks tuli itaallane Eyob Faniel, kes lõpetas ajaga 28.27, teisena lõpetas jooksu Marc Scott (+0.04) ja kolmandana ületas finišijoone Stewart McSweyn (+0.07).

"Olin stardis natuke närvis, aga sel linnal on nii palju ajalugu ja sain rahvalt nii palju tuge," ütles Farah pühapäeval BBC-le. "Olen nii uhke selle üle, mis karjääris saavutanud olen."

Farah on varasemalt öelnud, et tema viimaseks võistluseks jääb 10. septembril toimuv Great North Runi poolmaraton.

Farahi nimel on Suurbritannia rekord nii 1500, 5000 ja 10 000 meetri jooksus kui ka poolmaratonis ja maratonis. Olümpiamängudelt on jooksja võitnud neli kuldmedalit, sellele lisaks on Somaalias sündinud jooksja tulnud kuuel korral maailmameistriks.

Naiste arvestuses tuli võitjaks Keenia jooksja Hellen Obiri (31.14), teiseks jäi Peres Jepchirchir (+0.45) ning kolmandaks jäi Calli Thackery (+1.37).