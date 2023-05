Rovanperä võitis Jaapanis driftivõistluse

Valitsev autoralli maailmameister Rovanperä lööb tänavu kaasa Euroopa drifti meistrivõistluste sarjas ning osales nädalavahetusel Jaapanis Ebisu ringrajal peetud vormelidrifti sarja võistlusel, kus pälvis esikoha.

Tavapärase Yaris Rally1 asemel Corolla driftiautoga sõitnud soomlane võitis kvalifikatsiooni ning jõudis finaali, kus läks vastamisi Masanori Kohashiga (Toyota Supra). Rovanperä jäi Kohashist esimese läbimise järel maha, kuid vastane võttis järgmisel läbimisel kurvi liiga kiirelt ning lõpetas kruusa peal. Rovanperä püsis seejärel stabiilselt rajal ning pälvis võidu.

"See on ausalt öeldes imeline tunne. See oli mu esimene kord Jaapanis driftida, minu jaoks uus väljakutse," ütles Rovanperä pärast sõitu, lisades, et tahaks kindlasti tulevikus Jaapanis veel võistelda.

Euroopa drifti meistrivõistluste avaetapp toimub nädal pärast Sardiinia rallit, mis leiab aset juuni esimesel nädalavahetusel.

P1 from qualifying with 97 points! Was tricky conditions after rain to be first car on the dirty track but was able to push for a good run Battles tomorrow #kr69 #FormulaDriftJapan pic.twitter.com/1HKJ6Z8OD1 — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) May 20, 2023