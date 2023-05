TÄNA OTSE | Taani püüab MM-il Rootsi vastu olulist võitu

Rootsi pole selle aasta MM-il veel kaotusevalu tundnud: turniiri esimese mängus alistasid rootslased Saksamaa 1:0, siis alistasid nad Austria 5:0, misjärel sai Rootsi karistusvisete järel jagu võõrustajast Soomest. Rootsi alistas seejärel Ungari 7:1 ning laupäeval saadi Prantsusmaast 4:0 jagu.

Taani alustas enda MM-turniiri kolme järjestikuse võiduga, kui alistasid turniiri esimeses mängus Ungari 3:1, siis Prantsusmaa lisaajal 4:3 ning Austria 6:2. Järgmises kahes mängus Saksamaa ja USA vastu pidi Taani aga vastase paremust tunnistama.

Taani jaoks on esmaspäevane kohtumine Rootsiga kriitilise tähtsusega. Saksamaa on pidanud A-alagrupis kuus kohtumist ja hõivab üheksa punktiga alagrupis viimast edasipääsukohta, kuid kaheksa punktiga viiendal tabelireal asetsev Taani võtaks võiduga Rootsi üle ise neljanda koha sisse.

Pärast viit mängu on Rootsi Tamperes toimuvas alagrupis 14 punktiga teisel kohal. Grupiliider on USA, kes on ühe enama mänguga kogunud 18 punkti, kolmandal kohal on samuti kuus mängu pidanud Soome 13 punktiga. Kõik need kolm koondist on juba koha lõputurniiril kindlustanud.