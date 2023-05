Naiste võrkpallikoondis sai kontrollmängus napilt Lätist jagu

Kahes esimeses geimis ei saanud eestlannad kuidagi oma mängu käima ja jäid 0:2 kaotusseisu (geimid 18:25 ja 16:25), ent kolmandas haarati Kadi Kullerkannu vedamisel 12:1 eduseis ning võideti geim 25:13. Sama hooga pöörati enda kasuks ka neljas vaatus 25:14 ning viiendas jäi 18:16 samuti peale Eesti, vahendab kohtumise käiku volley.ee.

"Minu jaoks on oluline, et me suutsime selle mängu hästi lõpetada. Sama kehtib trennide kohta, mille algus võib olla kehv, ent alati saab selle heaks pöörata. Asi on lõpuks suhtumises, raskeid hetki tuleb ikka ette, tähtis on neist välja tulla," rääkis koondise peatreener Alessandro Orefice.

"Kahes esimeses geimis olin vihane, meie keskendumine polnud päris õige ja me ei mänginud oma taset välja. Sellega peame me tööd tegeme, sest alati ei saa viimase geimiga kõike heaks keerata, peame varem agressiivsemalt tegutsema. Aga olen täna rahul, et halva alguse heaks pöörasime," sõnas peatreener.

Orefice andis pühapäeval mänguaega kõigile. "Olen väga rahul Melissa [Varlõgina] mängu sekkumisega, teda ma enne ei tundnud ja on rõõm näha, et ta on siin juba kolme nädalaga suure sammu edasi astunud. Ta pole enam väga noor, ent sidemängija areneb ka hiljem ja tema suhtumine platsil on suurepärane. Uue näona on koondises ka noor Carmel [Vares], kelles on suur potentsiaal ja kes näitas, et ta ei tunne mängu tulles mingit hirmu," tunnustas juhendaja uusi nägusid koondises.

Enne 27. mail peetavat esimest Hõbeliiga mängu sama vastase vastu tahab Orefice tegeleda nõrkade külgedega. "Teame, mis vajavad enim tööd ja püüame neid likvideerida, nii tehniliste elementide osas kui suhtumises ja keskendumises. Aga saime vajalikku infot ning oleme valmis," lisas ta.

Liis Kullerkann ja Kristiine Miilen tõid kumbki kümme punkti (+7 ja +6), Nette Peit panustas üheksa silma (+0), seitse punkti kanti nii Eliise Hollase (+5), Kertu Laagi (+6) kui Kadi Kullerkannu (-2) arvele. Eesti vastuvõtt oli 40%, rünnak 44%, blokipunkte kogunes üheksa (neli blokki sai kirja Liis Kullerkann) ning servipunkte kuus (eksiti 18 pallingul).

Läti naiskonna edukaimad olid võrdselt 11 punktiga Marta Kamelija Lvinska ning Paula Nikola Neciporuka. Läti vastuvõtt oli 34%, rünnakuid lahendati 36-protsendiliselt, blokist saadi üheksa ja servilt samuti üheksa punkti (15 viga).